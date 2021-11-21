Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası

Eskişehir'de daha önce aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye idari para cezası verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de daha önce aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.

Söz konusu adreste kumar oynadıkları tespit edilen 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza uygulandı.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu 4 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title