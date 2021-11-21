Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de daha önce aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye idari para cezası verildi.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de daha önce aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.
Söz konusu adreste kumar oynadıkları tespit edilen 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza uygulandı.
Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu 4 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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