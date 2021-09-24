Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası - Haberler
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Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 55 kişiye idari para cezası verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 55 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza uygulandı.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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