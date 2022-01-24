Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 43 kişiye para cezası - Haberler
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Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 43 kişiye para cezası

Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 43 kişiye para cezası
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 43 kişiye idari para cezası verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 43 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 43 kişiye toplam 76 bin 398 lira ceza uygulandı.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Haber

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