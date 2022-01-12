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Dernek binasına kumar operasyonu düzenlendi

Dernek binasına kumar operasyonu düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir dernek binasına gerçekleştirilen kumar operasyonunda 43 kişiye 76 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir dernek binasına gerçekleştirilen kumar operasyonunda 43 kişiye 76 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde kumar oynatıldığı tespit edilen bir dernek binasına baskın yaptı. Baskın yapılan dernek binasında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 43 kişiye 76 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

Dernek binası mühürlenerek kapatılırken, derneğin sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Dernek binasına kumar operasyonu düzenlendi

Dernek binasına kumar operasyonu düzenlendi

Dernek binasına kumar operasyonu düzenlendi

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