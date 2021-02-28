Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası
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Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası

28.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:53
Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Gökmeydan Mahallesi'ndeki dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 34 kişi hakkında 149 bin 124 lira ceza işlemi için tutanak tutuldu.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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