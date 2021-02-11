Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası
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Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası

11.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:14
Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Erenköy Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları görülen 34 kişi hakkında 149 bin 124 lira ceza işlemi için tutanak tutuldu.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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