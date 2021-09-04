Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 25 kişiye para cezası uygulandı
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Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 25 kişiye para cezası uygulandı

Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 25 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 25 kişiye, idari para cezası verildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 25 kişiye, idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında 33 bin 400 lira ceza kesildi.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 25 kişiye para cezası uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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