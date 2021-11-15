Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binalarındaki 84 kişiye para cezası - Haberler
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Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binalarındaki 84 kişiye para cezası

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binalarındaki 84 kişiye para cezası

Eskişehir'de daha önce aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binalarında kumar oynayan 84 kişiye idari para cezası verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de daha önce aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binalarında kumar oynayan 84 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerindeki 2 dernek binasına baskın yaptı.

Bu adreslerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 84 kişiye 112 bin 224 lira ceza uygulandı.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumluları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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