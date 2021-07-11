Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza

ESKİŞEHİR'deki bir dernekte kumar oynarken yakalanan 44 kişiye kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 232 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR'deki bir dernekte kumar oynarken yakalanan 44 kişiye kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 232 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki dernek lokalinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe yapılan baskında 44 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 44 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 232 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Dernek sorumlusu hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı