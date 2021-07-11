Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza

Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'deki bir dernekte kumar oynarken yakalanan 44 kişiye kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 232 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR'deki bir dernekte kumar oynarken yakalanan 44 kişiye kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 232 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki dernek lokalinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe yapılan baskında 44 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 44 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden  232 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Dernek sorumlusu hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli soruşturma başlatıldı.


Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Selda Bağcan'a 'Düşen hep yerde mi kalır' şarkısı için telif cezası
Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Kartal Tibet Sertab Erener
Spor Ali Koç Arda Turan Salih Uçan Şaban Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 14:50:07. #1.14#

title