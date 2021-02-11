Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 34 kişiye 149 bin 124 lira ceza

ESKİŞEHİR'deki bir dernekte kumar oynarken yakalanan 34 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 149 bin 124 lira ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'deki bir dernekte kumar oynarken yakalanan 34 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 149 bin 124 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erenköy Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle derneğe baskın yapan polis ekipleri 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan 34 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 149 bin 124 lira ceza verildi.

Dernek sorumlusu hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan' suçundan adli soruşturma başlatıldı. Dernek binası mühürlenerek, kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı