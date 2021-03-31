Kumar oynarken yakalanan 144 kişiye 644 bin TL ceza yazıldı

Eskişehir'de, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 144 kişiye 644 bin TL para cezası verildi.

Eskişehir'de, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 144 kişiye 644 bin TL para cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde bulunan derneklerde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 144 kişiye 644 bin 358 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca derneklerin başkanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı