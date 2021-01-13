Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 53 bin lira ceza
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Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 53 bin lira ceza

13.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:29
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 53 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de daha önce mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye, toplam 53 bin 932 lira ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'de daha önce mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye, toplam 53 bin 932 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle iş yerine baskın yapıldı. Baskın sırasında 7'si pencereden karşı daireye geçen 12 kişi yakalandı. 12 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 53 bin 832 lira cezası kesildi.

Daha önce mühürlendiği ortaya çıkan iş yerinin sahibi hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ile 'mühür bozma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Karşı daireye izinsiz girdikleri belirlenen 7 kişi hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan soruşturma başlatıldı.


Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 53 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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