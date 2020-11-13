Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin lira ceza

13.11.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:12
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de, polisin dernek binasına yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye toplam 43 bin 750 lira para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR'de, polisin dernek binasına yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye toplam 43 bin 750 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan baskında, dernekteki 10 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 1225'şer lira, salgın tedbirleri kapmamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer liradan toplam 43 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Dernek başkanı E.D. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tekirdağ'da kumar oynayan 10 kişiye 9 bin lira ceza
Tekirdağ'da kumar oynayan 10 kişiye 9 bin lira ceza
Eskişehir'de yasak bölgede avlanırken yakalanan 8 kişiye 5 bin TL ceza
Eskişehir'de yasak bölgede avlanırken yakalanan 8 kişiye 5 bin TL ceza
Şarköy'de kumar oynayan 3 kişiye, 3 bin 684 lira para cezası
Şarköy'de kumar oynayan 3 kişiye, 3 bin 684 lira para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Timur Selçuk Ferzan Özpetek
Spor Falcao Okan Buruk Domagoj Vida Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ölü Kaza Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin lira ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 13:14:59. #1.15#
title