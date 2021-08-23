Eskişehir'de kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki kişiler hakkında yasal işlem yapıldı
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Eskişehir'de kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki kişiler hakkında yasal işlem yapıldı

Eskişehir'de kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki kişiler hakkında yasal işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan kişiler hakkında idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan kişiler hakkında idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Söz konusu adreste kumar oynadıkları öne sürülen 58 kişi hakkında 260 bin 188 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yeri sahibine ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama", "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Operasyonda ayrıca, haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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