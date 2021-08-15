Eskişehir'de kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 58 kişiye para cezası verildi

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 58 kişi hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir'de daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 58 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal ettikleri belirlenen 58 kişi için toplam 260 bin 188 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

Ayrıca, iş yeri sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ile "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar