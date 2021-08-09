Eskişehir'de kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 44 kişiye para cezası uygulandı
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Eskişehir'de kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 44 kişiye para cezası uygulandı

Eskişehir'de kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 44 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları öne sürülen 44 kişiye para cezası verildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları öne sürülen 44 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde salgın tedbirleriyle ilgili oluşturulan ekipler, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 44 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na ilgili maddeleri gereğince 232 bin 100 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yerinin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem yapıldı.

Para cezası uygulanan 44 kişi arasında yer alan ve kasten yaralama, açıktan hırsızlık, mühür bozma, kumar oynamak için yer ve imkan temini ile kasten öldürmeye teşebbüs suçlardan arandığı belirlenen 4 kişi ise gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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