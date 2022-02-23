Eskişehir'de kumar operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Eskişehir'de kumar operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de kumar operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tombala operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tombala operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Kumar ve tombala faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında yapılan operasyon sonucunda belirlenen adreste; 3 adet tombala makinası, 4 adet televizyon, çok sayıda çekiliş topları ve tombala kartı ele geçirildi. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı belirlenen M.M. ve P.H. adlı 2 şüpheli de gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Kumar, 3. Sayfa, Haberler

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