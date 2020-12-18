Eskişehir'de kumar operasyonu: 14 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eskişehir'de kumar operasyonu: 14 gözaltı

18.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:20
Eskişehir'de kumar operasyonu: 14 gözaltı

ESKİŞEHİR'de kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 14 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 14 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 5 ay devam eden çalışmaların ardından operasyon düzenleyen polis, 14 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 13 tabanca, 5 tüfek ile polis kanalını dinleyen telsiz ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şubesi'ne götürülen şüphelilerin mekanlarında kumar oynadığı tespit edilen 130 kişiye ise 'kumar oynamak' suçundan toplam 159 bin 250 lira ceza uygulandı.

Soruşturma sürüyor.


Eskişehir'de kumar operasyonu: 14 gözaltı
Eskişehir'de kumar operasyonu: 14 gözaltı
Eskişehir'de kumar operasyonu: 14 gözaltı
Eskişehir'de kumar operasyonu: 14 gözaltı
Eskişehir'de kumar operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Akçıl Haluk Levent Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Pierre Webo Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Karar Kredi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de kumar operasyonu: 14 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:20:55. #1.15#
title