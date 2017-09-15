Eskişehir'de Kumar Operasyonu

Eskişehir'de 2 dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 145 kişiye 227'şer lira para cezası verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Hoşnudiye ve İstiklal mahallelerinde faaliyet gösteren 2 esnaf derneğine, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 145 kişi ile 4 dernek yöneticisi gözaltına alındı. Tombala makinesi ve kumar ekipmanlarına el konuldu.



Gözaltına alınan 145 kişi, 227'şer lira ceza verildikten sonra serbest bırakıldı.



Dernek yöneticisi 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.