Eskişehir'de kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Eskişehir'de kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akcami Mahallesi Demirler Sokak'ta daha önce kafe olarak işletilen iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Binanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Odunpazarı, Eskişehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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