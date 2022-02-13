Eskişehir'de kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akcami Mahallesi Demirler Sokak'ta daha önce kafe olarak işletilen iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Binanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.