Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesine bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Yazır Mahallesi'nde 23 küçükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler R.T, M.T. ve O.Ş'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılara ait evlerde yapılan aramada bulunan 23 koyun, sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T. tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar