Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı
Haberler » Güncel » Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı - Haber

Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı

Eskişehir'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:08
Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı

'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, ilçesinde S.Ö'ye ait ahırından 5 küçükbaş hayvanının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan ve Asayiş Şubesi ekipleri, H.Ü, S.D. ile A.Ş'yi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarında kullandığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ü. ile A.Ş. tutuklandı. S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler