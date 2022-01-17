Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları iddia edilen 8 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları iddia edilen 8 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında ilçeye bağlı Mülk Mahallesi'nde 12 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Jandarma tespit ettiği 8 şüpheliyi olayda kullandıkları 2 araçla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklandı.
Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.