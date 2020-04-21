Eskişehir'de Kovid-19'u yenen iki sağlık personeli immün plazma bağışçısı oldu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri başarıyla tamamlanan iki sağlık çalışanı, tedavide kullanılması için immün plazma bağışladı.
21.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:24
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri başarıyla tamamlanan iki sağlık çalışanı, tedavide kullanılması için immün plazma bağışladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanede tedavi gören sağlık personeli Elvan Demirkapu ve Nimet Özcan, Kovid-19 mücadelesini kazandı.
Sağlık çalışanları Kovid-19 hastalarının tedavisine katkıda bulunmak için immün plazma bağışında bulundu.
Açıklamada, antikorların ağır durumda olan Kovid-19 hastalarına umut olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA