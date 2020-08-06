Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Eskişehir kent merkezinin yanı sıra Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde çarşı ve pazarda denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Eskişehir kent merkezinin yanı sıra Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde çarşı ve pazarda denetim yapıldı.

Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler Odunpazarı, Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki kafe, lokanta, iş yerleri ile semt pazarlarını denetledi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenlere, polis ve zabıta ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki ilgili müdür yardımcılarının yanı sıra şube müdürleri ile birlikte denetimleri yerinde inceledi.

Kaynak: AA