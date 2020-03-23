Eskişehir'de Kovid-19 önlemleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eylem planı kapsamında alınan tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ettiği bildirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eylem planı kapsamında alınan tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplum sağlığına büyük önem veren büyükşehir belediyesinin, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulamaya koyduğu eylem planı çerçevesinde birçok önemli tedbir aldığı, bu kapsamda öncelikle belediye personeline Kovid-19 konusunda bilgilendirici eğitimler verilirken, personel sayısı da hizmetlerin aksamayacağı şekilde azami sayıya indirildiği, müzeler ve merkezlerin kapatıldığı, eğitime ara verildiği anımsatıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi ve Kent Belleği Müzesi geçici süreyle ziyarete kapatılırken, Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ile Hayvanat Bahçesi de bu süreçte tedbir amaçlı ziyaretçi kabul etmediği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kurulan mobil ekipler ile gün içerisinde de tramvaylar ve otobüslerin son duraklarında sefer saatleri beklenirken araçlar dezenfekte ediliyor. Toplu taşımanın haricinde otogar başta olmak üzere vatandaşların yoğunlukla kullandığı kapalı alanlarda da çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kalabak Su Tesisileri, Halk Ekmek Fabrikası, Katı Atık Enerji Üretim ve Dönüşüm Tesisi gibi kapalı alanları da düzenli olarak dezenfekte ediyor. Salgın hastalık konusunda risk grubunda bulunan vatandaşların yoğunlukla kullandığı kent içi mobilyalar sık sık ilaçlanırken, oturma grupları da Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler gereği kaldırıldı."

Kaynak: AA