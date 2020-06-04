Eskişehir'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan sağlık çalışmaları değerlendirildi
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Eskişehir'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan sağlık çalışmaları değerlendirildi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan sağlık çalışmalar değerlendirildi.

Eskişehir'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan sağlık çalışmaları değerlendirildi
04.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:48

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan sağlık çalışmalar değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Özdemir Çakacak düzenlenen toplantıda İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, il sağlık müdür yardımcıları ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çakacak, Eskişehir'de salgınla mücadelede gelinen noktada günlük pozitif vakaların yok denecek kadar azaldığına dikkat çekti.

Normalleşme sürecini girilen dönemde daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Çakacak, şunları bildirdi:

"Rehavete kapılmadan alınan tedbirlere ve önlemlere uyulması gerekiyor. Alınan bütün tedbirlere kamu kurum ve kuruluşları ile tüm vatandaşlar tarafından titizlikle uygulanması gerekiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadelede yeni bir sürece girdik. Salgın ile başarılı bir şekilde mücadele edilmektedir. Pozitif vakalar azalmasına rağmen maske takmaya, sosyal mesafemizi korumaya ve kişisel temizliğe önem vermeye devam etmeliyiz. Bundan sonra 'kontrollü sosyal hayat' dönemi başlamıştır. Alınan bütün tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı içindir."

Vali Çakacak, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gösterdikleri performans, başarılı ve fedakarca hizmetlerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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