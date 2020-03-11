Eskişehir'de koronavirüse karşı önlem için kapalı alan etkinlikleri iptal edildi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın sağlığı düşünülerek alınan kararla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan konser, tiyatro, sergi ve panel gibi tüm kapalı alan etkinlikleri 2 Mayıs'a kadar iptal edildi.

Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Hayvanat Bahçesi'ndeki kapalı alan atölyeleri etkinlikleri de söz konusu tarihe kadar durduruldu.

Açıklamada ayrıca, görevli veya izin kullanarak yurt dışına giden tüm personelin yurda döndüklerinde 14 gün izin kullanacağı da bildirildi.

Kaynak: AA