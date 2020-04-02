Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri sürdürülüyor Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Koronavirüsle etkin mücadele kapsamında insan hareketliliğinin yaşandığı cadde ve sokaklarda, pazar yerleri ve parklarda, otogar ve gar girişlerinde, site ve apartman bahçesi gibi ortak kullanım alanlarında vatandaşların vücut ısısı ölçümleri sağlık görevlilere tarafından yapılıyor.

Kent girişlerinde oluşturulan 18 kontrol noktasında da ateş ölçümleri gerçekleştirilirken, denetimlerde yüksek ateşi olan ve hastalık belirtileri gösterenler, sağlık ekiplerince acilen hastaneye ulaştırılıp tedavi için 14 gün karantinaya alınıyor.

Polis araçlarından sosyal izolasyon ve sosyal mesafe uyarısı

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle polis ekiplerince kimlik kontrolleri yapılıyor. Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ise görevli emniyet güçleri tarafından uyarılıp, polis araçlarıyla evlerine bırakılıyor.

Öte yandan polis ekipleri, kentin en fazla kullanılan caddelerinde araç hoparlörlerinden sosyal izolasyon ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA