ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS SALGINI HOBİ ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTIRDI ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların çağrıları nedeniyle günlerini evlerinde geçirenler yeni edindikleri ahşap boyalardan takıya kadar farklı hobilerle zamanlarını değerlendiriyor.

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların çağrıları nedeniyle günlerini evlerinde geçirenler yeni edindikleri ahşap boyalardan takıya kadar farklı hobilerle zamanlarını değerlendiriyor. Özellikle internetten öğrendikleri yeni hobiler için malzeme arayanların mağazalara ilgiyi arttırdığını ifade eden Muhittin Özgün, 'İnsanlar evlerinde ne yapsın' Yaptıkları ürünlerle kendilerine ekonomik olarak da bir katkı sağlamak istiyorlar. En çok resim tuvali, çocuklar için boncuk ve boya çeşitleri satılıyor" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs nedeniyle uzmanlar kişisel izolasyon için 'evde kal' çağrılarında bulunuyor. Tüm vakitlerini evlerinde geçirenler de özellikle internetten gördükleri yeni hobilerle günlerini değerlendiriyor. Hobi malzemeleri satan işyerlerinde bu konuda yoğunluk ve merak artarken, yaptıklarını internet üzerinden satarak ev ekonomisine katkıda sağlayanlarda bulunuyor.

'DÜKKANDA YENİ YÜZLER GÖRÜYORUZ'

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Taşbaşı Çarşısı'nda hobi malzemeleri satan Muhittin Özgün, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalanların yeni hobilere yöneldiklerini söyledi. İşyerlerinde yeni yüzler gördüklerini ifade eden Özgün, 'Koronavirüsten dolayı dükkanımızda yeni yeni yüzler görüyoruz. İnsanlar evlerinde çok sıkıldıkları için, çocuklarına kanaviçe, ahşap boyaları, kolye ve takı malzemeleri, tuvaller alarak evlerinde bu süreci geçirmeye çalışıyorlar. İnsanlar evlerinde ne yapsın' Yaptıkları ürünlerle kendilerine ekonomik olarak da bir katkı sağlamak istiyorlar. En çok resim tuvali, çocuklar için boncuk ve boya çeşitleri satılıyor" dedi.

'EVDE SIKILINCA HOBİLERE YÖNELDİK'

Kamu kurumunda mimar olarak çalışan Mediha Ceylan da evde kalarak Koronavirüsten korunmaya çalıştığını söyledi. Bir süre sonra evde yapılacak aktivitelerin azaldığını anlatan Ceylan, 'Ben mimarım. Evde sıkıntıdan artık kendimizi örgüye verdik, yeni hobilere yöneldik. Evde boş vakitlerimde örgü çantalar örüyorum. Vaktimizi böyle değerlendiriyoruzö diye konuştu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Hazal Akıncı Büyüktopaç ise evde öğrencileri için çizimler yaptığını belirterek, videolar hazırladığını ve bunlar için gereken malzemeleri almak için dükkana sık sık geldiğini söyledi.

'EŞİM, EVDE BANA SARMAMAK İÇİN HOBİYLE UĞRAŞIYOR'

Eskişehir'de oturan Tuncay Ünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında eşiyle birlikte evden çok nadiren dışarı çıktıklarını söyledi. Uzun süre evde kalınca eşler arasında bazen tartışmalar da yaşandığını anlatan Ünler, 'Bir aydır seyrek çalışma şeklinde çalışıyoruz. Bu nedenle hep evdeyiz. Eşim, evde bana sarmamak için vaktini hobiyle uğraşarak geçiriyor. Malzeme eksiğimiz vardı, onları almaya geldik" şeklinde konuştu.

İNSANLARIN BİR HOBİSİ OLMASI ŞART'

Dükkana hobi malzemeleri almak için gelen müşterilerden Sibel Selek ise her insanın bir hobiyle uğraşması gerektiğini ifade etti. Ev hanımı olan Selek, 'Böyle şeylerle uğraşmayı seven bir insanım. Çok fazla dışarıya çıkan biri değilim. Değişik şeyler üretmeyi seviyorum. İnsanların bir hobisi olması şart. Günlük hayatın monotonluğu içerisinde insanın rahatlayacağı, bir köşeye çekilip uğraşacağı işinin olması güzel bir şeyö dedi. Hobi ürünlerini satan işyeri sahibi Sevgi Olmuş da kadınlar kadar erkeklerinde hobi ürünlerine ilgi gösterdiğini söyledi.

Mağazalara gelenler, takıdan boyamaya, elişi ürünlerinden ahşap ürünlere kadar geniş bir yelpazede alışveriş yaparak evlerinde vakitlerini böyle değerlendiriyor.

Kaynak: DHA