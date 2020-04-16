ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS SALGINI HOBİ ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTIRDI
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS SALGINI HOBİ ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTIRDI - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel

ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS SALGINI HOBİ ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTIRDI

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların çağrıları nedeniyle günlerini evlerinde geçirenler yeni edindikleri ahşap boyalardan takıya kadar farklı hobilerle zamanlarını değerlendiriyor.

16.04.2020 08:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:54
ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS SALGINI HOBİ ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTIRDI

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların çağrıları nedeniyle günlerini evlerinde geçirenler yeni edindikleri ahşap boyalardan takıya kadar farklı hobilerle zamanlarını değerlendiriyor. Özellikle internetten öğrendikleri yeni hobiler için malzeme arayanların mağazalara ilgiyi arttırdığını ifade eden Muhittin Özgün, 'İnsanlar evlerinde ne yapsın' Yaptıkları ürünlerle kendilerine ekonomik olarak da bir katkı sağlamak istiyorlar. En çok resim tuvali, çocuklar için boncuk ve boya çeşitleri satılıyor" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs nedeniyle uzmanlar kişisel izolasyon için 'evde kal' çağrılarında bulunuyor. Tüm vakitlerini evlerinde geçirenler de özellikle internetten gördükleri yeni hobilerle günlerini değerlendiriyor. Hobi malzemeleri satan işyerlerinde bu konuda yoğunluk ve merak artarken, yaptıklarını internet üzerinden satarak ev ekonomisine katkıda sağlayanlarda bulunuyor.

'DÜKKANDA YENİ YÜZLER GÖRÜYORUZ'

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Taşbaşı Çarşısı'nda hobi malzemeleri satan Muhittin Özgün, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalanların yeni hobilere yöneldiklerini söyledi. İşyerlerinde yeni yüzler gördüklerini ifade eden Özgün, 'Koronavirüsten dolayı dükkanımızda yeni yeni yüzler görüyoruz. İnsanlar evlerinde çok sıkıldıkları için, çocuklarına kanaviçe, ahşap boyaları, kolye ve takı malzemeleri, tuvaller alarak evlerinde bu süreci geçirmeye çalışıyorlar. İnsanlar evlerinde ne yapsın' Yaptıkları ürünlerle kendilerine ekonomik olarak da bir katkı sağlamak istiyorlar. En çok resim tuvali, çocuklar için boncuk ve boya çeşitleri satılıyor" dedi.

'EVDE SIKILINCA HOBİLERE YÖNELDİK'

Kamu kurumunda mimar olarak çalışan Mediha Ceylan da evde kalarak Koronavirüsten korunmaya çalıştığını söyledi. Bir süre sonra evde yapılacak aktivitelerin azaldığını anlatan Ceylan, 'Ben mimarım. Evde sıkıntıdan artık kendimizi örgüye verdik, yeni hobilere yöneldik. Evde boş vakitlerimde örgü çantalar örüyorum. Vaktimizi böyle değerlendiriyoruzö diye konuştu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Hazal Akıncı Büyüktopaç ise evde öğrencileri için çizimler yaptığını belirterek, videolar hazırladığını ve bunlar için gereken malzemeleri almak için dükkana sık sık geldiğini söyledi.

'EŞİM, EVDE BANA SARMAMAK İÇİN HOBİYLE UĞRAŞIYOR'

Eskişehir'de oturan Tuncay Ünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında eşiyle birlikte evden çok nadiren dışarı çıktıklarını söyledi. Uzun süre evde kalınca eşler arasında bazen tartışmalar da yaşandığını anlatan Ünler, 'Bir aydır seyrek çalışma şeklinde çalışıyoruz. Bu nedenle hep evdeyiz. Eşim, evde bana sarmamak için vaktini hobiyle uğraşarak geçiriyor. Malzeme eksiğimiz vardı, onları almaya geldik" şeklinde konuştu.

İNSANLARIN BİR HOBİSİ OLMASI ŞART'

Dükkana hobi malzemeleri almak için gelen müşterilerden Sibel Selek ise her insanın bir hobiyle uğraşması gerektiğini ifade etti. Ev hanımı olan Selek, 'Böyle şeylerle uğraşmayı seven bir insanım. Çok fazla dışarıya çıkan biri değilim. Değişik şeyler üretmeyi seviyorum. İnsanların bir hobisi olması şart. Günlük hayatın monotonluğu içerisinde insanın rahatlayacağı, bir köşeye çekilip uğraşacağı işinin olması güzel bir şeyö dedi. Hobi ürünlerini satan işyeri sahibi Sevgi Olmuş da kadınlar kadar erkeklerinde hobi ürünlerine ilgi gösterdiğini söyledi.

Mağazalara gelenler, takıdan boyamaya, elişi ürünlerinden ahşap ürünlere kadar geniş bir yelpazede alışveriş yaparak evlerinde vakitlerini böyle değerlendiriyor.

ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS SALGINI HOBİ ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTIRDI

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım Haberler
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti Haberler
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti Haberler
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Haberler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine...
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Süleyman Soylu Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Tarkan Ebru Polat
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Anderson Talisca
Daha Fazla Su Tbmm Kadın Nisan
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS SALGINI HOBİ ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTIRDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 09:46:49. #1.15#
title