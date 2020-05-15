Eskişehir'de koronavirüs salgını, arsa ve arazi fiyatlarını yüzde 20 artırdı
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Eskişehir'de koronavirüs salgını, arsa ve arazi fiyatlarını yüzde 20 artırdı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgınının ardından arsa ve arazi fiyatlarında yüzde 20 oranında artış olurken, AVM'lerdeki mağaza sahipleri de azalan müşteri potansiyeli nedeniyle kalabalık cadde ve sokakları tercih etmeye başladı.

Eskişehir'de koronavirüs salgını, arsa ve arazi fiyatlarını yüzde 20 artırdı
15.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:32

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgınının ardından arsa ve arazi fiyatlarında yüzde 20 oranında artış olurken, AVM'lerdeki mağaza sahipleri de azalan müşteri potansiyeli nedeniyle kalabalık cadde ve sokakları tercih etmeye başladı. Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, "İnsanlar artık barınma yerlerini normal daireler değil de bağ ve bahçelerde tercih ediyor. Herkes kendi bütçesine göre yatırım yapma peşine düştü" dedi.

Koronavirüs nedeniyle alışkanlar değişirken, kent merkezlerine olarak yakın sessiz ve sakin yaşam sürmek isteyenler, bağ ve bahçelere yöneldi. Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, kentte bu talebin, arsa ve arazi fiyatlarının yaklaşık 20 oranında artmasına neden olduğunu söyledi. Salgının, barınma ve alışveriş alışkanlarını değiştirdiğini belirten Çelik, apartman daireleri yerine bahçeli evlere artık daha çok ilgi olduğunu söyledi. Ekonomisi güçlü olan kişilerin müstakil, müstakil bahçeli ev ve villalara yöneldiğini anlatan Gazi Çelik, "İnsanlar bu süreçte evde zaman geçirmeye başladılar. İnsanlar artık barınma yerlerini normal daireler değil de bağ ve bahçelerde tercih ediyor. Herkes kendi bütçesine göre yatırım yapma peşine düştü. Ekonomisi güçlü olanlar müstakil ev, villa tercih ediyor. Daha düşük bütçeli vatandaşlar ise arsa alıp, bunların üzerine prefabrik ev yapmak istiyor. Bundan dolayı sık sık telefonlar alıyoruz. Genellikle şehir merkezine yakın 5 ile 30 kilometre mesafede toplu taşımanın, belediye hizmetlerinin, elektrik ve suyunun olabileceği yerleri tercih ediyorlar" dedi.

'FİYATLARDA YÜZDE 20 ORANINDA YÜKSELME GÖRÜYORUZ'Orta halli ekonomisi olanların ise toplu taşıma araçlarını düşünerek, buna göre tercih yaptıklarını kaydeden Çelik, "Orta halli vatandaşlar özellikle toplu taşıma hizmetinin olduğu yerleri tercih ediyor. Tabi ki arsa ve arazi fiyatlarında bir hareketlilik meydana geldi. Müşteri potansiyelimiz arsa ve arazi üzerinde çoğaldı, diyebiliriz. Yatırım yapacağınız bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlarda ortalama yüzde 20 civarında yükselme görüyoruz. Bu hastalığın artık gitmeyeceğini düşünerek bu yönde yatırım yapmaya başladılar" diye konuştu.'AVM'DEKİ MAĞAZALAR, ŞEHİR MERKEZİNDE DÜKKAN ARIYOR'Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Çelik, artık kalabalık yerlere girilmek istenmemesi nedeniyle AVM'lerde büyük mağazaları olanların şehir merkezlerinde dükkan aramaya başladıklarını söyledi. Büyük mağazaların bu süreçte yüzde 50 kadar müşteri kaybedeceğini öngörerek, yatırımlarını değiştirdiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu: "Bu hastalıkla birlikte büyük alışveriş merkezlerinin müşteri potansiyelinin yüzde 50 düşeceğini öngörüyorlar. Oralarda dükkan kiralarının dövizle olduğunu, yüksek kiralar ödediklerini biliyoruz. Büyük mağazaların artık eskisi gibi şehir merkezlerinde dükkanlar sorduklarını görmeye başladık. İnsanların alışveriş merkezlerinden kaçacağından, toplu yerlere girmek istemediklerinden dolayı büyük mağazalar 500 ile 1000 metrekare gibi dükkanlar aramaya başladılar. Artık insanların da alışveriş alışkanlıkları değişecektir. Eskiden her şehrin 5-6 tane meşhur caddesi olurdu. Büyük şirketler AVM'lere taşındı ama böyle bir hastalığı kimsenin beklemediğinden dolayı artık eskiye dönüş yapıyorlar."

Öte yandan Eskişehir'de 200 mağazası bulunan AVM'de 20 iş yeri açıldı. Diğer mağazaların ise az sayıda müşteri geleceği öngörülerek, bu süreçte açılmaması tercih edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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