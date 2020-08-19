Eskişehir'de 'koronavirüs' denetimi ESKİŞEHİR'de, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, kafe, berber ve restoranlarda denetimler yapıldı.

ESKİŞEHİR'de, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, kafe, berber ve restoranlarda denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağının açıklamasının ardından Eskişehir'de de denetimler yapıldı. Tepebaşı ilçesinde, Kaymakam Ahmet Önal'ın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü, emniyet ve zabıta ekipleri de yer aldı. Halkın yoğun olduğu caddelerin yanı sıra uygulamada restoranlar, kafeler, berberler, kuyumcu dükkanları, bankalar, eczaneler, kahveler ve lokantalar da tek tek denetlendi. Kaymakam Önal, halkla sohbet edip, koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: DHA