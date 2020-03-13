Eskişehir'de korona virüsüne karşı önlemler arttırıldı
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Eskişehir'de korona virüsüne karşı önlemler arttırıldı

Mart ayı başından itibaren Covid-19 virüsüne karşı çeşitli önlemler alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından önlemlerini arttırdı.

13.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:10
Eskişehir'de korona virüsüne karşı önlemler arttırıldı

Tramvaylarda, otobüslerde, duraklarda ve Otogar gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, tüm kapalı alan etkinliklerini iptal ederek, müze ve merkezlerini de ziyarete kapattı. Ayrıca belediye bünyesinde verilen kurslarda eğitime ara verilirken, spor merkezleri ve kapalı yüzme havuzu da geçici süreyle hizmete kapatıldı.

Toplum sağlığına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda günlük yaşantısına devam edebilmesi için salgın hastalıklara karşı faaliyet planını hayata geçirdi. Virüsün Türkiye'de görülme ihtimaline karşı 'Corona Virüs ile Mücadele Eylem Planı' oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca kurum yöneticilerine 3 Mart 2020 Salı günü ayrıntılı bilgi verdi. İlki 2 hafta önce başlayan eğitimler ile personel korona virüsü ile ilgili bilgilendirilirken, belediye hizmet binalarında da temizlik önlemleri sıklaştırıldı. Tramvaylarda, otobüslerde, duraklarda, Otogar, bilet gişeleri gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda ilaçlama gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, mobil ekipler kurarak otobüsleri ve tramvayları sefer bekleme noktalarında da anlık olarak temizliyor.

Müzeler ve merkezler ziyarete kapatıldı

Önlem amacıyla Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki tüm müzelerini ziyarete kapatan Büyükşehir Belediyesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alan Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Korsan Gemisi, ETİ Sualtı Dünyası ve Tropik Merkezi'ne de geçici süreyle ziyaretçi kabul etmeyecek. Belediye bünyesinde verilen tüm kurslarda eğitime ara verilirken, spor merkezleri ve Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu da kapatıldı.

Ayrıca virüsün hayvanlardan da bulaşabileceği göz önünde bulundurularak Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı da 1 Nisan 2020 tarihine kadar kapatıldı.

Su borcu olanların suyu kesilmeyecek

Korona virüsünden korunma önlemleri kapsamında mekanik sayaç kullanan vatandaşların 1 Mayıs 2020 tarihine kadar sularının kesilmeyeceğini duyuran Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya ve kent içi reklam alanlarını da aktif şekilde kullanarak çeşitli görseller ve videolar ile vatandaşları bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyor.

"Bilime inanarak, kişisel sorumluluklarımızı yerine getirelim"

Büyükşehir Belediyesi olarak salgın hastalık karşısında tüm önlemleri almaya çalıştıklarını ve personellerin bu konuda özveriyle çalıştığını belirten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen "Sorumluluk alanımızda bulunan noktalarda hem dezenfeksiyon çalışmalarımız hem de halkımızı bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Corona virüsü hakkında bilgilendirdiğimiz personelimiz de hem hizmet merkezlerimizde hem de saha da kişisel sorumluluklarını yerine getirerek görevlerini yapıyorlar. Virüsten korunmak konusunda tüm yurttaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Bilime inanarak, basit ama etkili kişisel sorumluluklarımızı yerine getirirsek vakaları en aza indirebiliriz. Uzmanlardan öğrendiğimize göre virüsle mücadelede öncelikle kişisel temizlik, ardından da mekansal temizlik büyük önem taşıyor. Panik yapmadan, sağduyulu olmalı ve ilgili kurumlar tarafından belirtilen önlemleri uygulamalıyız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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