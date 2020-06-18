- Eskişehir'de Korona virüse karşı "Toplum Tarama Çalışması" sürüyor- Tarama çalışmalarının 600...
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- Eskişehir'de Korona virüse karşı "Toplum Tarama Çalışması" sürüyor- Tarama çalışmalarının 600...

- Eskişehir'de Korona virüse karşı "Toplum Tarama Çalışması" sürüyor Tarama çalışmalarının 600 hanede yapılması planlanıyor Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Şubesi ekipleri il genelinde TÜİK'in belirlediği adreslere tek tek gidiyor Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumunca Kovid-19...

18.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:04

- Eskişehir'de Korona virüse karşı "Toplum Tarama Çalışması" sürüyor

Tarama çalışmalarının 600 hanede yapılması planlanıyor

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Şubesi ekipleri il genelinde TÜİK'in belirlediği adreslere tek tek gidiyor

ESKİŞEHİR - Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumunca Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" kapsamındaki test çalışmaları Eskişehir'de de yapılıyor.

Eskişehir'de Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri, rastgele belirlenen adreslere giderek vatandaşları rızası ile PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıyor. Sağlık ekibi, test yapılan vatandaşlara Korona hastalığın belirtileri soruyor ve onlardan sağlık bilgileri alıyorlar.

Test için örnek alınan vatandaşlar sağlık ekibi görünce mutluluklarını dile getirirken, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Mamur, başlanan testi çalışmaları ile ilgili şunları söyledi;

"Covid-19 salgınına yönelik filyasyon çalışmalarımızı başından beri düzenli bir şekilde yaptık. Daha sonra "Toplum Tarama Çalışması" adı altında Sağlık Bakanlığımız tarafından organize edilen ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından rastgele adreslerin belirlendiği bir çalışma başlatıldı. Türkiye genelinde 153 bin, Eskişehir'de ise 600 hanede yapılması planlandı. Burada normal PCR Testi dediğimiz Covid-19'a yönelik testimiz yapılıyor ve aynı kişilerden antikor bakmak amacıyla kan alınıyor. Antikorun amacı toplumsal bağışıklık olup olmadığını ölçmek için yapılan bir çalışma. Çıkan sonuçlara göre bir değerlendirme yapılacak. Türkiye, Eskişehir veya bölgemizde bağışıklık durumunun değerlendirilmesi yapılacak.

- Eskişehir'de Korona virüse karşı 'Toplum Tarama Çalışması' sürüyor- Tarama çalışmalarının 600...

Kaynak: İHA

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