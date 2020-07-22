Eskişehir'de korona virüs denetimi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ülke genelinde yapılan 'Covid-19 Tedbirleri Denetimi' Eskişehir'de de başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ülke genelinde yapılan 'Covid-19 Tedbirleri Denetimi' Eskişehir'de de başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile valilikler koordinesinde korona virüs (Covid-19) denetimleri başladı. Sosyal mesafe, temizlik, maske gibi önlemler ile birlikte iş kollarının alması gereken tedbirler hakkında uygulamalar yapıldı. Eskişehir'de kafeler, lokantalar, kuaförler, taksi durakları gibi işletmelerde; Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Lokantacılar Odası personeli, zabıta ve Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü katılımlarıyla 10 ekip kontrollerini gerçekleştirdi. Çalışanlar ve müşteriler, sosyal mesafe ve maske takılması konusunda uyarılırken, uygulama gün boyu devam edecek.

Ayrıca Eskişehir genelinde her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri de denetimler devam ederken, ay içerisinde her işletme en az bir kez kontrol edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA