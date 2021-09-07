Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı' olduğu iddiası
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Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı' olduğu iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı' olduğu iddiası Eskişehir'de kayıp olarak aranan 4 kişiden 1'i bulundu Eskişehir'de kayıp olarak aranan 4 kişi için başlatılan çalışmalar sırasında 1 vatandaşın cesedine köprü altında ulaşıldı.

Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı' olduğu iddiası

Eskişehir'de kayıp olarak aranan 4 kişiden 1'i bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kayıp olarak aranan 4 kişi için başlatılan çalışmalar sırasında 1 vatandaşın cesedine köprü altında ulaşıldı.

Eskişehir'de farklı zamanlarda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları için Porsuk Çayı'nın suyu kesildi. Suyun kesilmesinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Arama Kurtar Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri su içinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kayıp şahıslardan biri Porsuk Çayı'nın geçtiği köprünün altında bulundu.

'Recep Dayı' evinde bulundu

Köprü altında ekipler tarafından bulunan vatandaşın Eskişehir'de 'Seviyorum' kelimesi ile tanınan ve halk arasında 'Recep Dayı' olarak bilinen Recep Yıldız olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 9 aydır kayıp olarak arandığı öğrenilen Yıldız'ın merkezde bulunan köprülerin altında uyuduğu belirtildi. Bugün başlayan çalışmalar sonrasında polis ekipleri daha önce Yıldız'ın kaldığı alanda bir erkek cesedi buldu. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan köprünün bulunan erkek cesedinin uzun süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedin Yıldız'ın ait olup olmadığı ve ölüm nedeni kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Recep Yıldız, 2016 yılında yine Porsuk Çayına düşmüş ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Ardından hastanede tedavileri süren Yıldız, iyileşmesinin ardından yeniden sokaklara dönmüştü.

Öte yandan, ekipler su üzerinde farklı zamanlarda kaybolan diğer 3 vatandaşı arama çalışmaları sürdürüyor.

Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı' olduğu iddiası
Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı' olduğu iddiası
Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı' olduğu iddiası
Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı' olduğu iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aydın Sarıoğlu

Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı'ya ait olduğu iddiası
Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı'ya ait olduğu iddiası
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