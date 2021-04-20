Eskişehir'de köpek maması üretmek amacıyla kaçak balık avladıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı
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Eskişehir'de köpek maması üretmek amacıyla kaçak balık avladıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de köpek maması üretmek amacıyla kaçak balık avladıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaçak yollardan balık avladıkları öne sürülen 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaçak yollardan balık avladıkları öne sürülen 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Akçaören Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçekaya Barajı'nda tekneyle kaçak olarak balık avı yaptıkları belirlenen M.E, Y.E, M.Ç. ve U.Ç'yi yakaladı.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları aramalarda 2 bin 500 metre balık ağı ile avlanan kişilerin köpek maması üretiminde kullanılmak üzere yakaladıkları 400 kilogram gümüş balığı ele geçirdi.

Kaçak avlanan 4 kişiye "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 14 bin 720'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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