Eskişehir'de konutta maaş teslimi Korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi
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Dünya Sağlık Örgütü, Eskişehir, PTT, Yaşam

Eskişehir'de konutta maaş teslimi Korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi

Eskişehir Valiliği, 80 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan konutta maaş teslim uygulamasını 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için de uygulanması kararı aldı.

23.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:48
Eskişehir'de konutta maaş teslimi Korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi

Eskişehir Valiliği, 80 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan konutta maaş teslim uygulamasını 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için de uygulanması kararı aldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" ilan edilen Korona virüs (COVID-19) salgınından kaynaklanan sağlık tehditlerini önleme amacıyla Eskişehir Valiliği, 80 yaş ve üzeri vatandaşlar için PTT tarafından uygulanan konutta maaş teslimi uygulamasını değiştirme kararı aldı. Yeni karara göre artık konutta maaş teslimi uygulaması 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için de geçerli olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Valiliği, "Alınan karar kapsamında; Eskişehir Valiliği'nce 80 yaş ve üzeri için PTT tarafından uygulanan konutta maaş teslimi uygulamasının, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımıza da uygulanmasına karar verilmiştir. Karar, PTT Eskişehir Başmüdürlüğüne tebliğ edilerek, ilgili kurumun gerekli tedbirleri alması istenmiştir" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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