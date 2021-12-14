Eskişehir'de konut satışları yüzde 78,5 oranında arttı

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Kasım ayında konut satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2021 Kasım ayında, 2020 Kasım ayına göre yüzde 78,5 oranında artarak 2 bin 705 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2021 Kasım ayında konutların 694 adedi ilk defa (ilk el satış), 2 bin 11 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 705 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,5 oranında artarak 622 adet, diğer satışlar ise yüzde 77,1 oranında artarak 2 bin 83 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 622 konutun 130 adedi ilk satış, 492 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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