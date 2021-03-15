Eskişehir'de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2021 Şubat ayında, 2020 Şubat ayına göre yüzde 31,9 oranında azalarak bin 194 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2021 Şubat ayında konutların 352 adedi ilk defa (ilk el satış), 842 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin194 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,1 oranında azalarak 222 adet, diğer satışlar ise yüzde 13,0 oranında azalarak 972 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 222 konutun 60 adedi ilk satış, 162 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelindeki konut satışları ise, 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı