Eskişehir'de konut satışları azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de konut satışları azaldı

15.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:25
Eskişehir'de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2021 Şubat ayında, 2020 Şubat ayına göre yüzde 31,9 oranında azalarak bin 194 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2021 Şubat ayında konutların 352 adedi ilk defa (ilk el satış), 842 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin194 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,1 oranında azalarak 222 adet, diğer satışlar ise yüzde 13,0 oranında azalarak 972 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 222 konutun 60 adedi ilk satış, 162 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelindeki konut satışları ise, 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Çakır Hülya Avşar Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Caner Erkin Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de konut satışları azaldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 13:26:31. #1.16#
title