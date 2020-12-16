Eskişehir'de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2020 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2020 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında, 2019 Kasım ayına göre yüzde 27,7 oranında azalarak 579 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2020 Kasım ayında konutların 142 adedi ilk defa (ilk el satış), 437 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 579 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,6 oranında azalarak 347 adet, diğer satışlar ise yüzde 16,5 oranında azalarak 232 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 347 konutun 141 adedi ilk satış, 198 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı