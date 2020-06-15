Eskişehir'de konut satışları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2020 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,4 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2020 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,4 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında, 2019 Mayıs ayına göre yüzde 49,4 oranında azalarak 747 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2020 Mayıs ayında konutların 244 adedi ilk defa (ilk el satış), 503 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 747 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 oranında azalarak 289 adet, diğer satışlar ise yüzde 56,9 oranında azalarak 458 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 289 konutun 100 adedi ilk satış, 189 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA