Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 araca çarptı - Haberler
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Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 araca çarptı

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 araca çarptı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara zarar verdi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Ergül D. idaresindeki 26 RV 910 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Yunusemre Caddesi'nde, kontrolden çıkıp yol kenarında park halindeki 5 otomobile çarparak durdu.

Otomobillerde hasar meydana gelirken, yaralanan Ergül D. ile araçta bulunan Mine U, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 araca çarptı

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 araca çarptı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Otomobil, Güncel, Haber

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