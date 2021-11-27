Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 6 araca çarptı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki araçlara zarar verdi.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki araçlara zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım G. idaresindeki 11 DP 171 plakalı kamyonet, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 6 otomobile çarparak durdu.
Otomobillerde hasar meydana gelirken, yaralanan Yıldırım G, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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