Eskişehir'de kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
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Eskişehir'de kontrolden çıkan araç iş yerine girdi

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, vitrinine çarparak içeri girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.

23.08.2019 14:34
Eskişehir'de kontrolden çıkan araç iş yerine girdi

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, vitrinine çarparak içeri girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 43 SD 908 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımı aşarak su arıtma sistemleri satılan iş yerinin camından içeri girdi.

Araçta ve iş yerinde hasara neden olan kazanın ardından polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Kaynak: AA
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