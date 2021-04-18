Eskişehir'de kömürlükten bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Eskişehir'de kömürlükten bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de kömürlükten bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yaşlı bir kadının bisikletini çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de yaşlı bir kadının bisikletini çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Tarım Sokağı'nda bir apartmanın kömürlüğünden bisiklet çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Saklandığı evde çalıntı bisikletle yakalanan zanlı A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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