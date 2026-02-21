Haberler

Komşular arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 4 yaralı

Komşular arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Batıkent Mahallesi'nde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayda G.E. bıçakla yaralanırken, diğer yaralılar darp sonucu hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Batıkent Mahallesi Çamdalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olan komşular arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Karı-koca G.E. (37) ve F.E. (38) ile baba-oğul A.C. (70) ve Y.C. (40) arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada G.E. bıçaklanırken, F.E., A.C. ve Y.C. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki grubun kavgasında kan aktı

İki grubun kavgasında kan aktı
Sekiz aydır morgda: Zambiya'da eski devlet başkanının defni krize dönüştü

Eski devlet başkanının cenazesi 8 aydır morgda
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
İki grubun kavgasında kan aktı

İki grubun kavgasında kan aktı
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Altay Bayındır'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık

Ezeli rakibe transfer olmak için Altay'dan dev fedakarlık