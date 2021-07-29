Eskişehir'de komşu kavgasında bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de komşu kavgasında bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de komşu kavgasında bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de komşular arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de komşular arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Şirintepe Mahallesi Ulusu Sokak'ta komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda bıçakla yaralanan M.B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan şüpheli H.G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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