Eskişehir'de kız isteme kavgasına 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de kız isteme kavgasına 3 tutuklama

10.10.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:58
Eskişehir'de kız isteme kavgasına 3 tutuklama

ESKİŞEHİR'de, kız isteme meselesinden çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'de, kız isteme meselesinden çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı kavga, 8 Ekim günü, Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 2 grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, tabanca ve tüfeklerin ateşlendiği kavgaya dönüştü. Bahadır A., Cihat A. ve Mert K. ile yoldan geçen Ozan G., çeşitli yerlerinden vururlarak, yaralandı. Yaralananlar hastanede tedaviye alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ekipleri, kavgaya karışan 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan N., Ceylani N. ve Bedri N. tutuklandı. Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Eskişehir'de kız isteme kavgasına 3 tutuklama
Eskişehir'de kız isteme kavgasına 3 tutuklama
Eskişehir'de kız isteme kavgasına 3 tutuklama
Eskişehir'de kız isteme kavgasına 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Ata Demirer Hatice Çarpar Merve Boluğur
Spor Samatta Eddie Newton Roland Garros Steven Gerrard Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Hatay Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de kız isteme kavgasına 3 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 13:12:16. #1.14#
title