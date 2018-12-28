Eskişehir'de Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Eskişehir'de temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 373/2 kısa dönem 77 jandarma er için yemin töreni düzenlendi.

Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda düzenlenen yemin törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, erlerin aileleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa dönem 77 er, bayrak ve silahların olduğu masalara ellerini koyarak yemin etti.

Vali Çakacak, törende yaptığı konuşmada, askerliğin Türk milleti için kutsal bir görev olduğunu belirterek, kısa dönem erlerin yemin töreni programına katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dünyada "askerlik" deyince akla Türk ordusunun, "Türk ordusu" deyince de akla kahramanlık, inanç ve disiplinin geldiğini ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:

"Geçmişi şanla, şerefle, kahramanlıklarla bezenmiş Türk ordusu, sahip olduğu yetişmiş insan gücü, üstün teknolojik donanımı ve modern teçhizatla bugün dünyanın sayılı orduları arasında yer almaktadır. Özellikle savunma sektöründe dışa bağımlılığımız her geçen gün azalmaktadır. Günümüzde ülkemiz modern silah ve teçhizatlarını kendisi üretir, hatta ihraç eder konuma gelmiştir. Ülkemizin böylesine büyümesi, bölgesindeki ve dünyadaki ağırlığını her geçen gün artırması ve küresel bir güç olma yolunda hızla ilerlemesi kimi ülkeleri fazlasıyla rahatsız etmektedir. Taşeron olarak kullandıkları çeşitli terör örgütleriyle hain emellerini gerçekleştireceklerini sanarak devletimizi ve milletimizi hedef almaktadırlar. Vatan ve bayrak aşkıyla dolu yüce milletimiz ve kahraman evlatlarımız var oldukça bu hainler emellerine asla ulaşamayacaklar. Sizler görevinizi ifa ederken cennet vatanımızı ve yüce milletimizin geleceğini tehdit etmeye cüret edecek iç ve dış düşmanlara gerektiğinde en sert cevabı verecek, vatandaşlarımıza karşı ise devletimizin sevgisi, sıcaklığı ve şefkat eli olacaksınız."

Konuşmanın ardından Çakacak, birliğe ilk katılan ve eğitimlerde başarılı olan erlerin ödüllerini verdi. Program, Jandarma Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA